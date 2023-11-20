Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2023 00:58
Norm fazlası yığınla öğretmen

Norm fazlasi bir bransta 30 ogretmen var diyelim. Ihtiyac ise 10 ogretmen. Bu kalan 20 ogretmen hakkinda neden bazi il memler valilik onayiyla gorevlendirme yaparken bazi il memler bunlari ilce emirlerine cekerek gunluk imza at ugra yeter diyor . Duyumlar boyle . Ve neden il ici tayinde k... merkezde bir bransta 10 acik varken norm fazlasinda 50 okul acilabiliyor . Bu anormallik neden

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