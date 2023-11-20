Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Kasım 2023 01:01
Kadroya yeni geçenlerin sözleşmeli atanması

Arkadaşlar kadroya geçtikten sonra sağlık bakanlığına sözleşmeli atananlar olmuş zimmete düştünüz mü bakanlık kadroya geçişi sözleşme feshi sayıp zimmete düşürmemiş dava açanlar olmuş davası sonuçlanan oldu mu şimdi yapılacak olan atamada atanırsak sağlık bakanlığı zimmete düşürmeyecek mi

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