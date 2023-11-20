Sözleşmeli Akademsiyenlik bindiğin dalı kesmektir

Akademisyenlik sağlam kafa, sağlam ruh hali ve özgür düşünebilmeye ihtiyaç duyar. Sözleşmeli ve güvencesiz çalıştırılma yukarıda saydıklarımın hepsini zayıflatır ve bitirir. Bitip gitmek istemiyoruz bu hayattan bu sessiz çığlıklarımızı birileri duysun istiyoruz. İpin ucunda dalın ucunda olmayı eminim kimse istemez

Akademisyenlik sağlam kafa, sağlam ruh hali ve özgür düşünebilmeye ihtiyaç duyar. Sözleşmeli ve güvencesiz çalıştırılma yukarıda saydıklarımın hepsini zayıflatır ve bitirir. Bitip gitmek istemiyoruz bu hayattan bu sessiz çığlıklarımızı birileri duysun istiyoruz. İpin ucunda dalın ucunda olmayı eminim kimse istemez