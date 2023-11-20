Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


20 Kasım 2023 01:03
Sözleşmeli Akademsiyenlik bindiğin dalı kesmektir
Akademisyenlik sağlam kafa, sağlam ruh hali ve özgür düşünebilmeye ihtiyaç duyar. Sözleşmeli ve güvencesiz çalıştırılma yukarıda saydıklarımın hepsini zayıflatır ve bitirir. Bitip gitmek istemiyoruz bu hayattan bu sessiz çığlıklarımızı birileri duysun istiyoruz. İpin ucunda dalın ucunda olmayı eminim kimse istemez

şabalala222
Aday Memur
20 Kasım 2023 01:37

Söylediğiniz çok doğru. Benim motivasyonum mahvoldu mesela. iki yıllıköm sözleşmeyi düşünüp duruyorum. Gece uykum kaçıyor. Geleceğe güvenle bakamıyorum. gelecekte enerjim devam edecekmi diye düşünüyorum. bunu yaklaşık 2-3 yıldır yaşıyoruz. Çok geliniyor üzerimize. tuhaf düzenlemelerle. Önce doçentlik, şimdi sözleşme, yarın bilmem ne.. böyle şey olmaz. Çok ağır şartlarda çalışmaktır bunun ismi. Hep biz mi günah keçisi olacağız. Akademik teşvikle mahvedildi akademik nitelik. Bunu hep dedim ben. Sonra doçentlik kriterleri değiştirildi. Eeeeee hangisi doğru. Kendi ifadeleriyle iki satır bir laf edemeyen adamlar doçent oldu.

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