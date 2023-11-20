Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2023 01:12
ilkokullarda din dersi

Ilkokullarda din kulturu normu sorun ... Bir okulda en fazla bes tane 4. sinif oluyor . Haftada iki saat din olunca 10 saat oluyor. 10 saat olan bazi okullarda norm aciliyor . Ama 21 saat ek ders olacagi icin ve din cift saat oldugu icin 12 saat baska okullarda gorevlendirme yapiliyor . Ogretmen her sene baska baska okullara gidiyor . Bence 2. siniftan itibaren ingilizce gibi degerler egitimi adi altinda ders konmali . Bu derse dikabcilar girmeli .Bu derste din degil ahlaki degerler islenmeli . Sinif ogretmeni de iki ders dinlenir .ilkokullarda din normuna da cozum olur .


ebuducane
Daire Başkanı
20 Kasım 2023 02:28
Katılıyorum. Müfredat güncelleme de bu konu gündeme gelecek. zira bakan bey 2014lerde bu tip bir fikre zaten sahipti.
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