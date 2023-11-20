Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Kasım 2023 01:16
Geçici görevlendirme lojman

İyi günler şu an halı hazırda lojmanda kalıyorum geçici görevlendirme ile başka şehirde 6 ay süreyle çalışma durumum var.Bu süreçte lojmanda çıkarılma durumumuz nedir?

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Sözlük

puslu kıtalar atlası 1 buluşmaya geç kalan kadın 5 farkında olmadan hayatının dersini vermek 1 plajda yürürken üzerine yıldırım düşen kadın 1 rezil rüsva olmak 2 bende çok büyük hatalar yapma isteği uyandırıyorsun 1 kendinle evli olsan boşanma nedenin ne olurdu 3 düzceli mehmet neşet amca 1 evcil hayvan 2 kabil'in mezarı 2

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