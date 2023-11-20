Geçici görevlendirme lojman

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Editörler : E.Kayı Han
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Sözlük
puslu kıtalar atlası 1 buluşmaya geç kalan kadın 5 farkında olmadan hayatının dersini vermek 1 plajda yürürken üzerine yıldırım düşen kadın 1 rezil rüsva olmak 2 bende çok büyük hatalar yapma isteği uyandırıyorsun 1 kendinle evli olsan boşanma nedenin ne olurdu 3 düzceli mehmet neşet amca 1 evcil hayvan 2 kabil'in mezarı 2
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