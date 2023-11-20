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Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2023 02:01
Uzman öğretmen olanlara 1 derece verilmesi problemi

Uzman öğretmen olanlara 1 derece verilecek. Ben 1/1 derece kademedeyim. Bu durumda derece kademem 1/4 mü olur.?


Muceza
Aday Memur
20 Kasım 2023 02:08
evet hocam. geçen yıl bu şekilde oldu.
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