Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Kasım 2023 03:03
2023 istifa sonrası 2. atamaları bekleyenler?

Önceki yıllara göre biraz gecikti. Bilgisi olan var mıdır?

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