Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Kasım 2023 09:28
4a Sözleşmeli Personel - İdari İzin

Merhaba. 1 yıla yakındır Belediye bünyesinde 4a sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım. 1 yılımı doldurmadığım için henüz yıllık iznimi hakketmedim. Amirlerimin de bilgisi dahilinde 10 günlük idari iznimden 7 gün kullanarak yurtdışına çıkmayı planlıyorum. İdari izin alarak yurtdışına çıkmam Yasal yönden herhangi bir problem teşkil eder mi?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Kasım 2023 12:04

Etmez. Bazı kurumlar yurt dışına çıkış için üst makama uygunluk sorabiliyor ancak izninizi nerede kullanacağınız sizi ilgilendirir nerede olduğunuzu bildirdikten sonra.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Kasım 2023 12:05

Prosedürü kurumunuza sorup öğrenmeniz gerekir kısaca nasıl bir işlem yapıyorlarsa ona uymalısınız bu konuda.


Kahtali99
20 Kasım 2023 12:49

Her 2 cevabınız için de teşekkür ederim. Anladım. Bağlı olduğum amirimin izni bilgisi var. Sadece yasal olarak sonrasında bi problem yaşar mıyım diye merak etmiştim. sağolun.

hsnd, 1 saat önce

Etmez. Bazı kurumlar yurt dışına çıkış için üst makama uygunluk sorabiliyor ancak izninizi nerede kullanacağınız sizi ilgilendirir nerede olduğunuzu bildirdikten sonra.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

4a Sözleşmeli Personel - İdari İzinÜniversite İdari Personeli Tayin Sorunu2021 Naklen Atama Kontenjanlarıbelediye mülakatÜniversite personeliyim yeniden kpssye hazırlanmayı düşünüyorum

Sözlük

rezil rüsva olmak 1 Demir eksikliği 1 plajda yürürken üzerine yıldırım düşen kadın 1 sümerliler 1 tokatlamak 1 evcil hayvan 2 farkında olmadan hayatının dersini vermek 1 trip 1 düzceli mehmet neşet amca 2 sözlü şiddete maruz kalmak 3

Son Haberler

İsrail yerleşim bölgelerini hedef aldı: 30 ölüBorsa günün ilk yarısında yükseldiVan beyaza büründü: Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçtiİstanbul'da fabrika yangını: Müdahale sürüyorBankadan müjde! %0 Faizli kredi!

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması