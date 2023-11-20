KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Kasım 2023 09:55
Bilecik'te Yaşayan Memur ve KPSS Çalışan

Merhaba arkadaşlar, Bilecik'teki memurluğumdan başka bir kuruma geçeceğim için ev eşyalarım satılıktır. Burada yaşayan ve ihtiyacı olan varsa ulaşabilirse sevinirim.

Ayrıca KPSS çalışan arkadaşlar varsa elimdeki kitapları ücretsiz vereceğim.

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