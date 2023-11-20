KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Kasım 2023 10:55
Ders çalışma programı

onlisans sinavina 10 ay gibi bir sure var. her gun bir ders calisiyorum. ders calismaya baslayanlar nasil bir program izliyor?

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