eş durumu tayini hk.

Hemşire veterinere tabi olur diye bir olay yok. 1)kadrolu memur,sözleşmeli personele tabidir. 2)zorunlu çalışma süresi olmayan kişi,zorunlu çalışma süresine tabi olan(asker,polis,savcı,hakim vb) kişiye tabidir. 3)belediye,il özel idaresi ve üniversite personelleri(eğitim araştırma hastanesi dahil) yerinden kıpırdayamadığı için direkt eşlerini yanına çeker. 4)2 kişide kadrolu memursa bakanlıklar birbirine görüş sorar.nerede ihtiyaç daha fazla ise oraya tayin yapılır.

Hemşire veterinere tabi olur diye bir olay yok. 1)kadrolu memur,sözleşmeli personele tabidir. 2)zorunlu çalışma süresi olmayan kişi,zorunlu çalışma süresine tabi olan(asker,polis,savcı,hakim vb) kişiye tabidir. 3)belediye,il özel idaresi ve üniversite personelleri(eğitim araştırma hastanesi dahil) yerinden kıpırdayamadığı için direkt eşlerini yanına çeker. 4)2 kişide kadrolu memursa bakanlıklar birbirine görüş sorar.nerede ihtiyaç daha fazla ise oraya tayin yapılır.