Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Kasım 2023 10:55
eş durumu tayini hk.

merhabalar.ben tarım ve orman bakanlığında 3.5 yıllık veteriner hekimim. eşim de sağlık bakanlığında 10 yıllık hemşire. kim kime tabi oluyor ve ya iki bakanlık arasında bir protokol var ise nereden ulaşabilirim? konu hakkında detaylı bilgiye ihtiyacım var. ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.


debug
Genel Müdür
20 Kasım 2023 11:03

Sağlık bakanlığı ihtiyaç varsa pek yollamıyor. Sizin kuruma yazıyorlar. Seni eşinin yanına aldırmaya çalışıyorlar. Eğer senin kurumun onay verirse sen gel eşinin olduğu yere diyorlar.(aynısı yaşandı) Dava açsan da sen gitmek istemezsen dava reddediliyor. 3 sene fln bekledi kurumdaki arkadaş eşinin gelmesi için. Tabi senin eşinin olduğu yere gitme şansın yoksa dava yoluna gidebilirsin.


kesiciii
20 Kasım 2023 11:09

zaten ben gitmek istiyorum hocam. ama hemşire veteriner hekime tabi olur gibi duyumlar alıyorum. daha net ve kesin sonuca nereden ulaşabilirim bilmiyorum. pergem'i arıyorum ulaşamıyorum malesef

debug, 2 saat önce

Sağlık bakanlığı ihtiyaç varsa pek yollamıyor. Sizin kuruma yazıyorlar. Seni eşinin yanına aldırmaya çalışıyorlar. Eğer senin kurumun onay verirse sen gel eşinin olduğu yere diyorlar.(aynısı yaşandı) Dava açsan da sen gitmek istemezsen dava reddediliyor. 3 sene fln bekledi kurumdaki arkadaş eşinin gelmesi için. Tabi senin eşinin olduğu yere gitme şansın yoksa dava yoluna gidebilirsin.


debug
Genel Müdür
20 Kasım 2023 11:18

Tabi olur kısmı zorunlu görev alan personeller için geçerli polis vb. gibi. Kalan durumlar için kurumların personel ihtiyacına göre belirlenir.


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
20 Kasım 2023 12:08
Hemşire veterinere tabi olur diye bir olay yok. 1)kadrolu memur,sözleşmeli personele tabidir. 2)zorunlu çalışma süresi olmayan kişi,zorunlu çalışma süresine tabi olan(asker,polis,savcı,hakim vb) kişiye tabidir. 3)belediye,il özel idaresi ve üniversite personelleri(eğitim araştırma hastanesi dahil) yerinden kıpırdayamadığı için direkt eşlerini yanına çeker. 4)2 kişide kadrolu memursa bakanlıklar birbirine görüş sorar.nerede ihtiyaç daha fazla ise oraya tayin yapılır.
kesiciii, 2 saat önce

zaten ben gitmek istiyorum hocam. ama hemşire veteriner hekime tabi olur gibi duyumlar alıyorum. daha net ve kesin sonuca nereden ulaşabilirim bilmiyorum. pergem'i arıyorum ulaşamıyorum malesef


kesiciii
20 Kasım 2023 12:11
bilgilendirme için teşekkür ederim
nasilolacakbuisler, 1 saat önce
Hemşire veterinere tabi olur diye bir olay yok. 1)kadrolu memur,sözleşmeli personele tabidir. 2)zorunlu çalışma süresi olmayan kişi,zorunlu çalışma süresine tabi olan(asker,polis,savcı,hakim vb) kişiye tabidir. 3)belediye,il özel idaresi ve üniversite personelleri(eğitim araştırma hastanesi dahil) yerinden kıpırdayamadığı için direkt eşlerini yanına çeker. 4)2 kişide kadrolu memursa bakanlıklar birbirine görüş sorar.nerede ihtiyaç daha fazla ise oraya tayin yapılır.
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