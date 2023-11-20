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Editörler : oto-danisman-expert


20 Kasım 2023 11:43
1 Milyon TL civarına 2.el Suv mu yoksa elektrikli araç mı ?

Yaklaşık 1 milyon- 1,1 milyon tl civarında bir bütçeye 2022-2023 model bir SUV mu yoksa 2024 te piyasaya girmesi muhtemel daha ucuz elektrikli araçları mı tavsiye edersiniz ?

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