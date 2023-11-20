Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Kasım 2023 11:47
657'ye tabii Mühendis Maaş Kalemleri Hk.

Merhaba,

657 ye tabii bir mühendis olarak kamuda hizmet vermekteyim. Kasım ayı itibariyle kümülatif vergi matrahım 135000 TL olarak gözükmekte. Diğer mühendis arkadaşlarımızın da kümülatif gelir vergisi matrahını merak etmekteyim. Kümülatif gelir vergisi matrahının bu kadar düşük kalması ileride emeklilik konusunda bir problem yaratır mı ? 657 ye tabii herhangi bir mühendis arkadaş iletişime geçerse sevinirim.

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