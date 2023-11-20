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Editörler : enginkrtpalex 10


20 Kasım 2023 11:49
Fenerbahçe Beko'nun Korkutan Fikstürü

Euroleague'de çift maç haftasına kadar 2 yenilgi ile gelen Fenerbahçenin (ki onun biri de 15 sayı önde iken verdiğimiz Partizan maçı) arka arkaya aldığı 2 yenilgi ile 5-4 olarak sıralamada iyice geriye düştüğü durumda önündeki hiç iç açıcı olmayan fikstür.

Bu hafta 23.11 de Virtus Bologna (d)

30.11 de Real Madrid

06.12 de Baskonia (d)

08.12 de Barcelona (d)

muhtemelen 4 yenilgi daha yazacağız ve 5-8 olacağız.

Bütün maç önde götürüp kaybettiğimiz Partizan ve Maccabi maçlarını çok arayacağız.

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