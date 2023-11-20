Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


20 Kasım 2023 11:53
emekli maas ikramiyesi
merhaba 2024 / 4 ceyreginde galiba kidem tazminatlari bes gibi olacak 60 yasina kadar verilmeyeecekmis bu nedenle 4d iscisi olarak eyt den emekli olmayi dusunuyom dusunceniz

hunhuurtu
Aday Memur
20 Kasım 2023 12:55

"Kıdem tazminatında sistem değişikliği iddialarına ilişkin soruya

Işıkhan, "Bakanlık olarak böyle bir çalışmamız yok. İşçilerimiz,

işverenlerimiz, sendikalarımız rahat olsunlar. Orta Vadeli Program'da da

aslında ifade ettiğimiz bir cümle yer almamakta. Şu an bir çalışmamız

yok. Bakanlığımızın ilerleyen zaman içerisinde de bir çalışması söz

konusu değil." yanıtını verdi.

Bakanlığında tüm çalışmaların

sosyal diyalog çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan,

çalışma hayatını ilgilendiren konularda işçi ve işveren temsilcileriyle

istişarelerde bulunarak bakanlığın sosyal boyutunu da güçlendirdiklerini

söyledi."


380kV
Memur
20 Kasım 2023 12:58

Kaç yıldır çalıştığınız kurumdasiniz? Tazminatınıniz tavandan mu alınacak ? Bunlar önemli. 20 yıl ve üstü bir kıdem tazminatı söz konusu ise eğer tazminatı almak mantıklı. Çalıştığım kurumda 25 yıllık personel ve üstü çalışanlar da bunu bekliyor şuan. Ben bu fon olayının olacağını düşünüyorum bu arada

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