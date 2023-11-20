Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2023 12:54
10 yılını dolduran başöğretmenliğe başvurabilmeli

Uzmanlıkta geçirilen süre dikkate alınmadan 10 yılını dolduran başöğretmen olmalı, uzman öğretmenlik 5 yıla düşürülmeli


Prettyhatun
Memur
20 Kasım 2023 12:56

Ömk yasasında değişiklik yapılacağı için bu konu gündeme gelmeli, maaşımız en azından bir nebze iyileşir, zaten ek dersler çok düşük kaldı

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