Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Kasım 2023 13:02
BANKA PROMOSYON

Bu hafta Banka Promosyon ihalemiz var. 3 yıl doldu. Tahmini ne kadar gelir ?


Produss
Daire Başkanı
20 Kasım 2023 13:05

25-30


Karizmaunl
Şef
20 Kasım 2023 13:25

25-30 lar öncedendi. Şimdi 15 binden fazla vermiyorlar.

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