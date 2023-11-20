SAGLİK BAKANLIĞINDAKİ EŞLER İCİN TAYİN YARDİM

Arkadaşlar tayin ile alakalı olarak eşimle birlikte Ocak ayı itibariyle 1 yılımızı dolduracağız.İkimizde Tıbbi sekreter kadrosunda Hizmet gruplarında 4-A illerinde gorevliyiz.Es durumu atamasında ihtiyaç hangi ildeyse eşlerin birliği orada sağlanacağı belirtiliyor.Ve Ocak ayı eş durumu tayinleri başlamadan kontenjan actirmak için dilekçe vermemiz gerektiği belirtiliyor.İkimizde 4-A illerinde oldugumuz için kimin dilekçe vermesi gerekli ve başvuruyu hangimiz yapmalıyız.Bu konuda herhangi bir bilgi bulamadım ikimizde başvuru yaparsak bir sıkıntı olurmu veya birimiz başvuru yaptığımiz taktirde orada ihtiyaç var ise diğerimiz başvuru yapmadığımiz için tayin olmama gibi bir sorun ile karşılaşır mıyız.Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bir yardımcı olursa çok sevinirim.

Arkadaşlar tayin ile alakalı olarak eşimle birlikte Ocak ayı itibariyle 1 yılımızı dolduracağız.İkimizde Tıbbi sekreter kadrosunda Hizmet gruplarında 4-A illerinde gorevliyiz.Es durumu atamasında ihtiyaç hangi ildeyse eşlerin birliği orada sağlanacağı belirtiliyor.Ve Ocak ayı eş durumu tayinleri başlamadan kontenjan actirmak için dilekçe vermemiz gerektiği belirtiliyor.İkimizde 4-A illerinde oldugumuz için kimin dilekçe vermesi gerekli ve başvuruyu hangimiz yapmalıyız.Bu konuda herhangi bir bilgi bulamadım ikimizde başvuru yaparsak bir sıkıntı olurmu veya birimiz başvuru yaptığımiz taktirde orada ihtiyaç var ise diğerimiz başvuru yapmadığımiz için tayin olmama gibi bir sorun ile karşılaşır mıyız.Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bir yardımcı olursa çok sevinirim.