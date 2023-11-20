Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2023 13:07
Maaş karşılığını dolduramayan öğretmene idari görev

Merhaba arkadaşlar ben meslek öğretmeniyim en az 20 saat derse girmem gerekiyor maaş karşılığını doldurmam için. Ancak bulunduğum okulda şuan sadece 2 saatlik dersim var ve okul müdürüm 18 saat idari görev yazmış. Fakat ilçede bulunan başka okulda girebileceğim ders var. Bu durumda ne yapabilirim. Görevlendirme istediğimi söyledim 1 aydır öteliyor, idari görev adı altında bir şey yapmıyorum okulda oturuyorum sadece. Ben dersime girmek istiyorum


Prettyhatun
Memur
20 Kasım 2023 13:19

Hocam okulda oturmanı kim söyledi müdür mü? Nöbeetin olduğun gün oturursun onun dışında niye oturasın ? Ders programınızda yazıyor diye oturuyorsanız oturmayın, okul müdürü size dedimi oturun diye? Veyahut bir görev verdi mi? Görev vermediyse ne diye oturuyorsunuz okulda

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