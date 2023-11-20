Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Kasım 2023 14:04
Belediyede sözleşmeliden memurluğa geçiş hakkında

9 Yıldır belediyede sözleşmeli memur olarak çalışıyorum. Şubat ayındaki sözleşmeliden kadroluya geçiş sürecinde kişisel sebeplerden dolayı geçmedim. Şu anda geçmek istesem geçebilir miyim? Haberlerde geçme hakkının saklı kalacağına dair bilgi vardı ama kanun metninde böyle bir konuya rastlamadım. Personel işlerine sordum onların da konu hakkında bilgisi yok. Bu konuda bilgi verebilecek olan var mı?

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