Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Kasım 2023 14:08
Deprem Bölgesi Tazminatının Ödenmediğine İlişkin Yayımlanan Haber

Sevgili arkadaşlar;

Deprem bölgesinde görev yapıp da tazminatı ödenmeyen arkadaşların mağduriyetlerine çok üzüldüm. Bu hususu gündeme getirmek istedim, haber metni ana sayfada an itibarıyla yayımlanmıştır.

Umarım en kısa sürede tazminatlarınız ödenir.

Hepiniz sağlıcakla kalın.

https://www.memurlar.net/haber/1083493/deprem-bolgesindeki-adliye-personelinin-tazminatlari-gecikti.html


Nabız Yok
Memur
20 Kasım 2023 14:09
teşekkürler eline sağlık hocam ama fazla mesai ücretiydi tazminat zaten ödendi

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
20 Kasım 2023 14:14

Haberin içerisinde ikisine de değindim.

Nabız Yok, 3 saat önce
teşekkürler eline sağlık hocam ama fazla mesai ücretiydi tazminat zaten ödendi

Nabız Yok
Memur
20 Kasım 2023 14:25
teşekkürler hocam eline sağlık umarım birileri bu konuyu görür de daha fazla kimse mağdur olmaz
Toplam 3 mesaj

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