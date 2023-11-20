4/b sözleşmeli yerleştim fakat işi bilmiyorum?

Merhaba arkadaşlar ben 4/b sözleşmeli kaynakçı destek personeli olarak kpss puanımla yerleştim. Daha önceden kaynakçılık belgesi almıştım fakat pek anlamıyorum yıllar geçti. sizce başladığım zaman beni tecrübesiz görüp atarlar mı işten?

Merhaba arkadaşlar ben 4/b sözleşmeli kaynakçı destek personeli olarak kpss puanımla yerleştim. Daha önceden kaynakçılık belgesi almıştım fakat pek anlamıyorum yıllar geçti. sizce başladığım zaman beni tecrübesiz görüp atarlar mı işten?