Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Kasım 2023 14:09
4/b sözleşmeli yerleştim fakat işi bilmiyorum?
Merhaba arkadaşlar ben 4/b sözleşmeli kaynakçı destek personeli olarak kpss puanımla yerleştim. Daha önceden kaynakçılık belgesi almıştım fakat pek anlamıyorum yıllar geçti. sizce başladığım zaman beni tecrübesiz görüp atarlar mı işten?

Dansık
Aday Memur
20 Kasım 2023 15:53
Hak etmiş kazanmışsın kardeşim kimse işinden atamaz :) çoğu insan bu şekilde başlıyor meslek hayatına. Hayırlı olsun

darkkinght
Aday Memur
20 Kasım 2023 16:41

hiç bişey olmaz takıl öğren :)

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