Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2023 14:25
eskieşhir banka promosyonu

İŞ bankası 3500 lira teklif etti 2 senelik içn yanlış duymadınız :) Öğretmenlere biçilen değer hele ki eskişehir'de tamamen fiyasko


xxlarge-
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 14:58

Şöyle bir duyum aldım . Doğru mu yoksa yanlış mı bilmiyorum. Sanırım Bankalar kendi aralarında anlaşmışlar. Atıyorum A ilinin B ilçesini bir banka alacak. Öteki bankalar oraya yüksek vermeyecek. Bankalar ilçe ilçe anlaşmış. Diyorlar. Sadece bir duyum.


birumuttanesi
Aday Memur
20 Kasım 2023 14:59

yapı kredi 12700 dedi en son bu bile çok çok az


turkceogretm
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 15:06

dogrudur. 15bine yakın öğretmeni olan bir ilde gerçekten korkunc şeyler oluyor öğretmenler için ki ocak ayında zam gelecek maaşlara bankaların en az 30k vermesi lazım hatta 30 ile girmeleri lazım ihaleye hiçbir halt olmaz bizim camiamızdan

xxlarge-, 2 saat önce

Şöyle bir duyum aldım . Doğru mu yoksa yanlış mı bilmiyorum. Sanırım Bankalar kendi aralarında anlaşmışlar. Atıyorum A ilinin B ilçesini bir banka alacak. Öteki bankalar oraya yüksek vermeyecek. Bankalar ilçe ilçe anlaşmış. Diyorlar. Sadece bir duyum.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
20 Kasım 2023 15:18

"Hiç bir halt olmaz bizim camiamızdan" demişsiniz. Bankadan daha fazla promosyon almak için neler yapmak gerekiyor? Çözüm önerileriniz nedir?

turkceogretm, 2 saat önce

dogrudur. 15bine yakın öğretmeni olan bir ilde gerçekten korkunc şeyler oluyor öğretmenler için ki ocak ayında zam gelecek maaşlara bankaların en az 30k vermesi lazım hatta 30 ile girmeleri lazım ihaleye hiçbir halt olmaz bizim camiamızdan


turkceogretm
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 15:47

Tüm öğretmenler tüm sendikalar bu konuda karar birliği alıp tek yumruk olacaklar? Daha fazla ses cıkaracaklar? Başka meslek grupları kendilerini nasıl ciddiye aldırıyorlarsa onları örnek alacaklar? Daha sayayım mı

alparslan..., 2 saat önce

"Hiç bir halt olmaz bizim camiamızdan" demişsiniz. Bankadan daha fazla promosyon almak için neler yapmak gerekiyor? Çözüm önerileriniz nedir?


turkceogretm
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 15:52

Siyasetten ellerini eteklerini çekip öğretmenleri düşünecekler. Gerekirse tüm sendika başkanları bakanlıga gidip bu iş için mücadele edecekler ama her biri başka işlerle uğraşıyorlar hiçbirisinin tam manasıyla öğretmeni düşündüğü yok. Hepsinin amacı yetkili sendika olup daha çok öğretmen kazanmak. Canlı izledim eskişehir ihalesini. Bir tane sendika başkanı bir şeyler anlattı konu ile ilgili en ufak teknik bilgisi yok. Bu adamlar bu yüksek maaşları neden alıyor? Bizi temsil edecekler sözde ama mevzuatı bankaların bu durumla ilgili işleyişlerine dair en ufak bilgileri yok. Öyle laf olsun diye toplanıp 240p video izletiyorlar bize. Sİtemim bizi temsil edemeyen sendikalara üzerinize bir şey alınmanıza gerek yok

turkceogretm, 1 saat önce

Tüm öğretmenler tüm sendikalar bu konuda karar birliği alıp tek yumruk olacaklar? Daha fazla ses cıkaracaklar? Başka meslek grupları kendilerini nasıl ciddiye aldırıyorlarsa onları örnek alacaklar? Daha sayayım mı

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yüksek Lisans Mezunu Öğretmenler Hakkındaİdareciler önlük giyecek mi?Şubatta İlçe EmriMilli eğitim emrine kalırsakNeyi bekliyoruz hocam?Uzman, başöğretmenlik sınavıOkul idaresi tayin başvuru tarihlerini haber vermedi.Öğretmene Şiddet Kanunu çıkarmak yerine sözde Hukuki Yardım ile baypass edeceklerHizmetçi eğitimler faaliyet değerlendirmeeskieşhir banka promosyonu

Sözlük

bende çok büyük hatalar yapma isteği uyandırıyorsun 1 plajda yürürken üzerine yıldırım düşen kadın 1 maden suyunu bardakta içmek 2 Demir eksikliği 1 En sevdiğiniz nostalji şarkı sözleri. 3 napolyon'un şapkası 2 Seni sen yapan kötü huyların 3 kürt böreği 1 puslu kıtalar atlası 2 buluşmaya geç kalan kadın 6

Son Haberler

İBB Meclisinde 8 ilçenin 2024 yılı bütçesi onaylandıİBB Meclisinde 8 ilçenin 2024 yılı bütçesi onaylandıDiyarbakır'da sel tarım ve hayvancılıkta zarara yol açtıAltının kilogram fiyatı 1 milyon 869 bin 500 liraya gerilediGazzeli 61 hasta ve 49 refakatçiyi taşıyan uçak Türkiye'ye ulaştı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması