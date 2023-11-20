eskieşhir banka promosyonu

Siyasetten ellerini eteklerini çekip öğretmenleri düşünecekler. Gerekirse tüm sendika başkanları bakanlıga gidip bu iş için mücadele edecekler ama her biri başka işlerle uğraşıyorlar hiçbirisinin tam manasıyla öğretmeni düşündüğü yok. Hepsinin amacı yetkili sendika olup daha çok öğretmen kazanmak. Canlı izledim eskişehir ihalesini. Bir tane sendika başkanı bir şeyler anlattı konu ile ilgili en ufak teknik bilgisi yok. Bu adamlar bu yüksek maaşları neden alıyor? Bizi temsil edecekler sözde ama mevzuatı bankaların bu durumla ilgili işleyişlerine dair en ufak bilgileri yok. Öyle laf olsun diye toplanıp 240p video izletiyorlar bize. Sİtemim bizi temsil edemeyen sendikalara üzerinize bir şey alınmanıza gerek yok