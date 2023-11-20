Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2023 14:25
Eskişehir - Banka promosyonu

İŞ bankası 3500 lira teklif etti 2 senelik içn yanlış duymadınız :) Öğretmenlere biçilen değer hele ki eskişehir'de tamamen fiyasko


xxlarge-
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 14:58

Şöyle bir duyum aldım . Doğru mu yoksa yanlış mı bilmiyorum. Sanırım Bankalar kendi aralarında anlaşmışlar. Atıyorum A ilinin B ilçesini bir banka alacak. Öteki bankalar oraya yüksek vermeyecek. Bankalar ilçe ilçe anlaşmış. Diyorlar. Sadece bir duyum.


birumuttanesi
Aday Memur
20 Kasım 2023 14:59

yapı kredi 12700 dedi en son bu bile çok çok az


turkceogretm
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 15:06

dogrudur. 15bine yakın öğretmeni olan bir ilde gerçekten korkunc şeyler oluyor öğretmenler için ki ocak ayında zam gelecek maaşlara bankaların en az 30k vermesi lazım hatta 30 ile girmeleri lazım ihaleye hiçbir halt olmaz bizim camiamızdan

xxlarge-, 5 saat önce

Şöyle bir duyum aldım . Doğru mu yoksa yanlış mı bilmiyorum. Sanırım Bankalar kendi aralarında anlaşmışlar. Atıyorum A ilinin B ilçesini bir banka alacak. Öteki bankalar oraya yüksek vermeyecek. Bankalar ilçe ilçe anlaşmış. Diyorlar. Sadece bir duyum.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
20 Kasım 2023 15:18

"Hiç bir halt olmaz bizim camiamızdan" demişsiniz. Bankadan daha fazla promosyon almak için neler yapmak gerekiyor? Çözüm önerileriniz nedir?

turkceogretm, 5 saat önce

dogrudur. 15bine yakın öğretmeni olan bir ilde gerçekten korkunc şeyler oluyor öğretmenler için ki ocak ayında zam gelecek maaşlara bankaların en az 30k vermesi lazım hatta 30 ile girmeleri lazım ihaleye hiçbir halt olmaz bizim camiamızdan


turkceogretm
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 15:47

Tüm öğretmenler tüm sendikalar bu konuda karar birliği alıp tek yumruk olacaklar? Daha fazla ses cıkaracaklar? Başka meslek grupları kendilerini nasıl ciddiye aldırıyorlarsa onları örnek alacaklar? Daha sayayım mı

alparslan..., 5 saat önce

"Hiç bir halt olmaz bizim camiamızdan" demişsiniz. Bankadan daha fazla promosyon almak için neler yapmak gerekiyor? Çözüm önerileriniz nedir?


turkceogretm
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 15:52

Siyasetten ellerini eteklerini çekip öğretmenleri düşünecekler. Gerekirse tüm sendika başkanları bakanlıga gidip bu iş için mücadele edecekler ama her biri başka işlerle uğraşıyorlar hiçbirisinin tam manasıyla öğretmeni düşündüğü yok. Hepsinin amacı yetkili sendika olup daha çok öğretmen kazanmak. Canlı izledim eskişehir ihalesini. Bir tane sendika başkanı bir şeyler anlattı konu ile ilgili en ufak teknik bilgisi yok. Bu adamlar bu yüksek maaşları neden alıyor? Bizi temsil edecekler sözde ama mevzuatı bankaların bu durumla ilgili işleyişlerine dair en ufak bilgileri yok. Öyle laf olsun diye toplanıp 240p video izletiyorlar bize. Sİtemim bizi temsil edemeyen sendikalara üzerinize bir şey alınmanıza gerek yok

turkceogretm, 5 saat önce

Tüm öğretmenler tüm sendikalar bu konuda karar birliği alıp tek yumruk olacaklar? Daha fazla ses cıkaracaklar? Başka meslek grupları kendilerini nasıl ciddiye aldırıyorlarsa onları örnek alacaklar? Daha sayayım mı


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
20 Kasım 2023 18:04
15700 ile yapıkredi de kaldı. sendikalar kabul etmedi. ancak milli eğitim müdürlüğü banka ile görüşecek olmazsa haftaya yeni ihaleye çıkılacak.

Velocıraptor
Genel Müdür
20 Kasım 2023 19:40

50 kere söyledik birine muhtaç olursan istediği gibi değnekler seni.

meb derhal harekete geçmeli ve oyakbank gibi finansal bir yapı kurulmalı.

başta öğretmenler olmak üzere, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri gibi kamu kuruluşlarının promosyon ,emeklilik gibi haklarını korumalı.

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