KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Kasım 2023 15:06
Sınavda 95 puan almış biri olarak

Nacizane, böbürlenmeden minik bir tavsiye verebilirim

Genel kültür bölümünü ramazan yetgin' in minik soru cevap kitabı var onun üzerinden çalışın

Her gün calışın

Az ama sürekli

Hergün 1 saat çalışmak bir günde 10 saat çalışıp 5 gün yatmaktan iyidir

Geometri boşverin

Güncel olaylar boşverin

Sayısal mantık boşverin


semihgk0000
Aday Memur
20 Kasım 2023 15:31
sabah tarih ogleden sonra coğrafya çalışılır mi? tarihten ezberi nasıl yaptın? yazarak çalışmak zaman kaybı mi? gunde kaç saat ders çalıştın?

Zülmeisrailehayır
Aday Memur
20 Kasım 2023 15:37

Genel kültür 55 doğru yaptım

Adamların reklamını da yapmak gibi oluyor diye açık konuşamıyorum ama ramazan yetgin soru cevap kitabı var öyle çalıştım.

Bilgi ne kadar yüklersen yükle yorum soruyorlar

semihgk0000, 2 saat önce
sabah tarih ogleden sonra coğrafya çalışılır mi? tarihten ezberi nasıl yaptın? yazarak çalışmak zaman kaybı mi? gunde kaç saat ders çalıştın?

semihgk0000
Aday Memur
20 Kasım 2023 16:50
derslere nasıl çalıştınız
Zülmeisrailehayır, 2 saat önce

Genel kültür 55 doğru yaptım

Adamların reklamını da yapmak gibi oluyor diye açık konuşamıyorum ama ramazan yetgin soru cevap kitabı var öyle çalıştım.

Bilgi ne kadar yüklersen yükle yorum soruyorlar

Toplam 3 mesaj

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