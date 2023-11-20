Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Kasım 2023 15:29
Ne kadar tazminat alirim?

Dun ekip arabasiyla kaza yaptik, sofor ben degildim, ekip amiriydim. Duz yolda giderken aracin biri tali yoldan onumuze cikti kaza yaptik.. Karsi arac dur levhasina uymadigi icin kusurun hepsi karsi tarafa verildi. Bu kaza sonucu sag elim kirildi ve ameliyat oldum bugun, elime vida attilar kemik kirigi icin, 1-1.5 ay rapor verilecek bana. Bu kazada yaralandigim icin karsi tarafin sigorta sirketine basvurup tazminat almak istiyorum . Alabilir miyim sizce, ne yapmam lazim? Ayrica emniyetin nakdi tazminat komisyonu var miydi? Ordan da alabilecek miyim tazminat?

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