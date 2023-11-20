Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Kasım 2023 17:46
Kurum değiştirme
İyi günler Sayın grup üyeleri burada açıklayamacağım nedenlerden dolayı aynı bakanlık altında başka bir kuruma geçme durumum var emekliliği hakettim 30 Haziran 1999 mesleğe giriş tarihim ek göstergem 3600 derecem 1'in 4'ü eş yardımı ve çocuk yardımı almıyorum şu an maaşım 30.500 lira Veri hazırlama ya da memur olarak geçeceğim Bildiğim kadarıyla eğer olursa emeklilik ikramiyesi ve maaşında Kaybım yokmuş 6 ay ve üzeri 3600 ek gösterge aldığım için. çalışırken maaşım 30500'den kaça düşer Yani benim gibi hiçbir kesintisi olmayan eş çocuk yardımı almayan veri hazırlamaya da düz memur 1'in 4'ü ne kadar maaş alıyor teşekkür ederim

ottoman09
Memur
20 Kasım 2023 17:47
Memurlar nette maaş robotunda 24.800 falan çıkıyor ortalama aslı varmı yokmu bilmiyorum

TheLuck
Aday Memur
20 Kasım 2023 18:58

24405 TL

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