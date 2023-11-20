Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**



Becayiş istiyor
20 Kasım 2023 18:57
7433 Sayılı Kanun
Arkadaşlar merhabalar 7433 sayılı kanunla kadroya geçen 1 yılını doldurmuş ve kadroya geçmiş bir personel ile 15 yıllık aynı ünvandaki kadrolu personel becayiş yapabilir mi acaba. lütfen yardımcı olur musunuz

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