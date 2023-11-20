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Editörler : ecoekonomist


20 Kasım 2023 19:14
ATP Yazılım/Cinali: Yeşil sertifikaların alınıp satılabileceği platformu yakında başlatacağız - Bloo

ATP Yazılım/Cinali: Yeşil sertifikaların alınıp satılabileceği platformu yakında başlatacağız - Bloomberg HT

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