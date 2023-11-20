Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Kasım 2023 19:37
Üniversite Büro Personeli

Halihazırda bir kurumda kadrolu memur olarak çalışıyorum, 24 saat esasına göre çalıştığımızdan kurum değişikliği düşünüyorum. Memleketimde bir üniversitenin sözleşmeli büro personeli alım ilanına basvuru yapmayı düşünüyorum. Üniversitede çalışan veya bilgisi olan varsa kadrolu memurluğu bırakıp sözleşmeliye geçmek mantıklımı? üniversitede memurluğun artıları eksileri hakkında bilgi verebilecek olan varmıdır?

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