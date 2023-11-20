Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2023 19:42
Öğretmenler özel etkinlik istemiyor! İtibar ve iyi bir maaş istiyor!

Öğretmenler özel etkinlik istemiyor! İtibar ve iyi bir maaş istiyor!


guerlian
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 19:59

O özel etkinliklerin çilesini de yine öğretmen çekiyor.

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