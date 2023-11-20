Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Kasım 2023 19:56
Tayin isteme hakkım ne zaman
Kolay gelsin arkadaşlar.15 mayısta kadroya geçtim, ama 2024 ağustosta 4 yılı tamamlamış oluyorum.Ben 15 mayıstan sonra alt bölge ve iller arası tayin isteyebilirmiyim yoksa illa ağustosu mu beklemem lazım.Personel birimine sordum ama onlarda net bilmiyor.Yorumlarınızı bekliyorum :)

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