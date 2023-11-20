Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Kasım 2023 20:32
Refakat izni

Babam şizofreni hastası,yedi yıldır da KOAH ,malesef şu andada akciğer kanseri teşhisi kondu..kemoterapi için Etlik şehir Hastanesi'ne yatış yaptik ,servisde bana üç ay refaket izni raporu verilicekti ,fakat babam servisden iki saat sonra yoğun bakımlık oldu..8 gündür yoğun bakımda .yoğun bakım refaket için raporu veremeyeceğini soliyor..babamın tanı koymak uzun sürdü ,benim kendi iznim ve rapor hakkım kalmadı..bu raporu yoğun bakım doktorunun verdiğini onlara nasıl anlatabilirim.


diogo37
Aday Memur
20 Kasım 2023 20:50

Allah rızası için şu konuya hakim olan biri söylesin.yogun bakımdaki hasta için yoğun bakımda doktor

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