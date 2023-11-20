Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Kasım 2023 20:36
Hizmet Birleştirme

Sözleşmeli memur olup da yedek subayligı hizmet birleştirme yapan varsa yardımcı olabilir mi ?


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
20 Kasım 2023 22:39
Sözleşmeli personelde hizmet birleştirme diye bir olay yok.çünkü sözleşmeli personel memurluktan sayılmıyor.dolayısıyla kadroya geçmeden hizmet birleştirme yapılamaz. İster 1 yıllık hizmetin olsun ister 20 yıl.durum bu..
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözleşme feshiKadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.4/b sözleşmeli yerleştim fakat işi bilmiyorum?Becayiş Tek Başlık Tüm KurumlarKadroludan sözleşmeliye geçişKadrolu memurken aynı ünvan ile sözleşmeli memura geçişSeçim nedeniyle kadroya gecenlerSözleşme feshi ile atananlar veya bekleyenlerHizmet Birleştirme

Sözlük

puslu kıtalar atlası 2 Eşşek hoşaftan mı yoksa hoş laftan mı ne anlar 6 napolyon'un şapkası 2 buluşmaya geç kalan kadın 5 starship 2 plajda yürürken üzerine yıldırım düşen kadın 1 tokatlamak 1 eşini aldatmak 2 sigara içmek için bina dışına çıkmak 2 zootopia 1

Son Haberler

Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söylediEskort siteleri ile milyonluk vurgunSPK'den 8 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararıDoktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını yaraladı'Filistinli çocuk, Yahudi halkına tehditte bulunuyor' iddiası yalanlandı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması