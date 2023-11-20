Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Kasım 2023 21:11
UYAP'a webden girilecek
Yarın 20.00 dan itibaren yeni altyapıya geçiliyormus

umuttisigi
Aday Memur
20 Kasım 2023 21:13
arkadaşlar VPN almak için ne yapmamız gerekiyor, özellikle nöbet günlerinde sıkıntı oluyor. dilekçesi kabul gören var mı?
Toplam 1 mesaj

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