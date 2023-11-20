KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Kasım 2023 21:33
73 Puanla Ne Yapabilirim?

Merhaba ben 27 yaşında elektrik-elektronik meslek lisesi bitirmiş biriyim. Kpssye öylesine girmiştim Kpssp94den 73 puan aldım bu puanla bir şey yapabiliyor muyum?


Drjacob
Aday Memur
20 Kasım 2023 21:39

alım olunca bakın 70 üstü istiyorlar sizin tutuyor da atanır mısınız sanmam , torpilsiz iş yok.


Lecono
20 Kasım 2023 22:28

Bu puan hiç bir şeye yaramıyor mu? 70 puanla katip olanlar falan var torpilsiz hiç bir şey olmuyor mu?

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