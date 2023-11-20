Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Kasım 2023 22:04
tıbbi sekreterler sağlık ocağına gecebilir mi?

merhaba arkadaşlar başlıkta da belirttiğim gibi biz tibbi sekreterler olarak sağlık ocağında çalışabiliyor muyuz yani oraya geçebilir miyiz şartları nedir kaç yıl çalışmamız lazım bilgisi olan veya geçiş yapan biri var mı acaba


Mcelik3
Aday Memur
20 Kasım 2023 22:15

sağlık ocağı dediğim aile sağlığı merkezi yani asm

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