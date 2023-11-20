Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea

Son Sayfa

20 Kasım 2023 22:25
Derste fotokopi çekmeye tutanak tutulması

sınıfta bulunan yazıcıdan dersvsirasinda ders içi etkinlik ve ödev çekmek suçmudur


lutt
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 22:53

kişiye baglı değişir


Unutmasakinevlat
Aday Memur
20 Kasım 2023 22:56
ortaokulda Türkçe dersi sırasında öğrenciler okuma yaparken ödev test ders içi çekerken müdür derste yakaladı ve tutanak tuttu cezası nedir.

difficulties
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 23:05

Sınıftaki yazıcıdan çıktı alıyorsunuz diye müdür tutanak mı tuttu? Yav o yazıcı onun için var zaten.

Olay o kadar saçmaki iki ihtimal var. Ya siz olayı eksik yada hatalı anlatıyorsunuz. Yada müdürünüz düpedüz gerizekalı.

Hemen tutanağın örneğini alın, fotokopisini çekin fotoğrafını çekin ve üst amirlere mobbing ve görevi kötüye kullanmaktan şikayet edin.

Unutmasakinevlat, 2 gün önce
ortaokulda Türkçe dersi sırasında öğrenciler okuma yaparken ödev test ders içi çekerken müdür derste yakaladı ve tutanak tuttu cezası nedir.

Unutmasakinevlat
Aday Memur
20 Kasım 2023 23:08
Hocam ciddi mi diyorsun sınıftaki yazıcıdan ders sırasında ders içi etkinlik fotokopi çekmek yasak değil mi
difficulties, 2 gün önce

Sınıftaki yazıcıdan çıktı alıyorsunuz diye müdür tutanak mı tuttu? Yav o yazıcı onun için var zaten.

Olay o kadar saçmaki iki ihtimal var. Ya siz olayı eksik yada hatalı anlatıyorsunuz. Yada müdürünüz düpedüz gerizekalı.

Hemen tutanağın örneğini alın, fotokopisini çekin fotoğrafını çekin ve üst amirlere mobbing ve görevi kötüye kullanmaktan şikayet edin.


düşler mevsimi
Aday Memur
20 Kasım 2023 23:34

hocam sıkıntı ders esnasında fotokopi çekmen bence..ders esnasında her ne kadar dersinle ilgili çeksen de ders anlatacağın zamanı fotokopiye ayırmışsın intibası oluşur bir müfettiş geldiğinde..ve sana soracağı sorular şu şekilde olur.birincisi ''hocam dersini ders saatinde ders kitabından neden işlemiyorsun?çocuklar okuma etkinliği yapıyorsa sen de eline bir kitap alıp okuyarak çocuklara örnek olabilirdin.fotokopi ile ne işin var ders saatinde?'' diyebilir ki ders kitabı dışında ek bir bir kaynak kullanma ve hele ki oradan etkinlik dağıtmanın cezası kınama ya da aylıktan kesmedir ki ağır bir cezadır.müdürünüz iyi niyetli olursa bi alt cezayı teklif edebilir.Bence müdürünüze giderek uygun bir dille konuşun ve konuyu kapatmaya çalışın.okula muhakkik gelirse ve sınıftan öğrenciler de buna şahitlik ederse ki edecektir bu işten zararlı çıkan yine siz olursunuz.

Ha bu zamanda her şeyi kim dört dörtlük yapıyor orasını tartışmaya gerek yok..Bence konuşarak çözmeye çalışın olay kapansın gitsin.


difficulties
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 23:58

Hocam ne demek yasak değil mi? Böyle bir şey yasak olabilir mi? Müdürünüz zaten izinsiz olarak dersinize giremez. Derste fotokopi çekerken yakaladı kısmını bile açıklayamaz.

Düşler mevsimi isimli arkadaşı da çok dikkate almayın. Buna müfettiş bile bakmaz. Yok kaynak kitapmış yok. Bide aylıktan kesmeymiş. Giyotinle kellenizide vururlar bunlara inanırsanız.

Unutmasakinevlat, 2 gün önce
Hocam ciddi mi diyorsun sınıftaki yazıcıdan ders sırasında ders içi etkinlik fotokopi çekmek yasak değil mi

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Kasım 2023 00:04

Valla iş kaynak kitap olursa Bi bakarlar derste değil tenefüste bile ceksen fotokopi problem çıkar. Bir kere kaynak kitabı fotokopi çekmek suç. İki kaynak kullandırma suç. Size uzaktan ahkam kesmek kolay. adamın başını yakmayin

difficulties, 2 gün önce

Hocam ne demek yasak değil mi? Böyle bir şey yasak olabilir mi? Müdürünüz zaten izinsiz olarak dersinize giremez. Derste fotokopi çekerken yakaladı kısmını bile açıklayamaz.

Düşler mevsimi isimli arkadaşı da çok dikkate almayın. Buna müfettiş bile bakmaz. Yok kaynak kitapmış yok. Bide aylıktan kesmeymiş. Giyotinle kellenizide vururlar bunlara inanırsanız.


Unutmasakinevlat
Aday Memur
21 Kasım 2023 00:06
peki hocam internetten ücretsiz kaynak fotokopi çekmek hakkındaki gorusunuz
SorunCevaplayıN, Dün

Valla iş kaynak kitap olursa Bi bakarlar derste değil tenefüste bile ceksen fotokopi problem çıkar. Bir kere kaynak kitabı fotokopi çekmek suç. İki kaynak kullandırma suç. Size uzaktan ahkam kesmek kolay. adamın başını yakmayin


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Kasım 2023 00:12

Yani normal öğretmenlerin paylaştığı hiçbir telife bağlı kalmayan kaynaklarda problem olmaz. Fotokopiyi derste çekiyor olmanız doğru değil fakat çok bir problem olmaz. Önemli olan burda telif bana göre. Onun dışında senin ne çektiğini müdür bilmez. Bilse de meb in yayınladığı testlerden etkinliklerden çekmissindir. Yani en azından soruşturma olursa meb etkinliği çektim dersiniz. En kötü sözlü uyarı alirsiniz.

Unutmasakinevlat, Dün
peki hocam internetten ücretsiz kaynak fotokopi çekmek hakkındaki gorusunuz

Unutmasakinevlat
Aday Memur
21 Kasım 2023 00:14
peki hocam diğer bütün sınıflar velilere kaynak aldırdı bu suç değil mi peki

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Kasım 2023 00:16

Suç tabi ki . Ama sikayet yoksa suç yoktur. Sizi çok iyi anlıyorum da malesef böyle

Unutmasakinevlat, Dün
peki hocam diğer bütün sınıflar velilere kaynak aldırdı bu suç değil mi peki

difficulties
Şube Müdürü
21 Kasım 2023 00:22

Kaynak kitabı zorla aldırtmak bu konuda baskı yapmak suç. Veliler aralarında toplanıp karar verip almışsa suç olacak bir unsur yok. Önemli olan sizin bu kaynakları ulaşma yönteminiz. Kanun kullanılamaz değil aldırılamaz. İkincisi kaynak kitapların fotokopi yöntemi ile çoğaltılması telif hakkı açısından suç. Bu konuda telif hakkı sahibinin bir girişimi olması gerekebilir emin değil. Kullandığınız sayfaların kenarlarındaki yayınevi kısmını kesip fotokopi çekerseniz hiçbir şey olmaz.

Ayrıca burada konu kaynak kitap vs falan değil. Derste sınıfın içinde fotokopi çekmek. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Ciddi ciddi böyle bir şeyden başınızın yanacağını düşünüyorsunuz. Nedense aklıma idareci yalakalığı ile ilgili ulvi sözleriniz geldi. :))

SorunCevaplayıN, Dün

Valla iş kaynak kitap olursa Bi bakarlar derste değil tenefüste bile ceksen fotokopi problem çıkar. Bir kere kaynak kitabı fotokopi çekmek suç. İki kaynak kullandırma suç. Size uzaktan ahkam kesmek kolay. adamın başını yakmayin


difficulties
Şube Müdürü
21 Kasım 2023 00:24

Siz yeni öğretmen misiniz?

Unutmasakinevlat, Dün
peki hocam diğer bütün sınıflar velilere kaynak aldırdı bu suç değil mi peki

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Kasım 2023 00:35

Mesajımı okumadınız ya da anlamadınız sanırım. Bunun doğru birsey olmadığını fakat sadece soylu bir uyarı ile gecistirilecegini söyledim. Öyle idareci yalakalığı sözlerimin arkasındayım. Burda atan tutanların yüzde doksani okulunda idareci yalakası. Orda konuşmadığını burda söylüyor. Bu arada idareci değilim.

difficulties, Dün

Kaynak kitabı zorla aldırtmak bu konuda baskı yapmak suç. Veliler aralarında toplanıp karar verip almışsa suç olacak bir unsur yok. Önemli olan sizin bu kaynakları ulaşma yönteminiz. Kanun kullanılamaz değil aldırılamaz. İkincisi kaynak kitapların fotokopi yöntemi ile çoğaltılması telif hakkı açısından suç. Bu konuda telif hakkı sahibinin bir girişimi olması gerekebilir emin değil. Kullandığınız sayfaların kenarlarındaki yayınevi kısmını kesip fotokopi çekerseniz hiçbir şey olmaz.

Ayrıca burada konu kaynak kitap vs falan değil. Derste sınıfın içinde fotokopi çekmek. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Ciddi ciddi böyle bir şeyden başınızın yanacağını düşünüyorsunuz. Nedense aklıma idareci yalakalığı ile ilgili ulvi sözleriniz geldi. :))


ogenrımerkezli19
Aday Memur
21 Kasım 2023 13:23

Dostum sen 40 dakikalık hazırlığını o ders saatinde mi yapıyorsun, sen öğretmensin bunun farkındasın demi, haftalar hatta aylar öncesinden o dersin hazırlığını yapman gerekiyor.

difficulties, 2 gün önce

Sınıftaki yazıcıdan çıktı alıyorsunuz diye müdür tutanak mı tuttu? Yav o yazıcı onun için var zaten.

Olay o kadar saçmaki iki ihtimal var. Ya siz olayı eksik yada hatalı anlatıyorsunuz. Yada müdürünüz düpedüz gerizekalı.

Hemen tutanağın örneğini alın, fotokopisini çekin fotoğrafını çekin ve üst amirlere mobbing ve görevi kötüye kullanmaktan şikayet edin.


Unutmasakinevlat
Aday Memur
21 Kasım 2023 16:40
eğitimde güncellik ilkesinden haberin var mi
ogenrımerkezli19, Dün

Dostum sen 40 dakikalık hazırlığını o ders saatinde mi yapıyorsun, sen öğretmensin bunun farkındasın demi, haftalar hatta aylar öncesinden o dersin hazırlığını yapman gerekiyor.


bursastore
Aday Memur
21 Kasım 2023 16:44
neden yasak olsun hocam eğer yasaksa o yazıcının sınıfta olmaması lazım eğer sınıftaysa çıktı çıkarmak neden yasak onu anlamadım
Unutmasakinevlat, 2 gün önce
Hocam ciddi mi diyorsun sınıftaki yazıcıdan ders sırasında ders içi etkinlik fotokopi çekmek yasak değil mi

Unutmasakinevlat
Aday Memur
21 Kasım 2023 16:50
bazı mudurculuk oynayanlar aklı öğretmeni disiplin altına alacak.Ellerinden gelse cep telefonuyla derse girmeyi yasakliyacaklar.isterse alır telefonu eline sosyal medyada gezinir.Ne yapabilir.Biz ders için fotokopi cekiyoruz onu engelliyorlar
bursastore, Dün
neden yasak olsun hocam eğer yasaksa o yazıcının sınıfta olmaması lazım eğer sınıftaysa çıktı çıkarmak neden yasak onu anlamadım

difficulties
Şube Müdürü
21 Kasım 2023 17:11

Yav ben öğretmenim de sizden şüpheliyim.

ogenrımerkezli19, Dün

Dostum sen 40 dakikalık hazırlığını o ders saatinde mi yapıyorsun, sen öğretmensin bunun farkındasın demi, haftalar hatta aylar öncesinden o dersin hazırlığını yapman gerekiyor.


ogenrımerkezli19
Aday Memur
21 Kasım 2023 17:29

Eğitimde güncellik senin anlayışına göre 10 dakika yoklama olmak, 5 dakika nefeslenmek, 15 dakikada fotokopi çekmek son 5 dakika gırgır şamata, geriye 5 dakika kaldı ders işlemek için sana, umarım böyle bir anlayışın yoktur, sizin gibilerin yüzünden toplumda öğretmenlik mesleği aşağılanıyor.

Unutmasakinevlat, Dün
eğitimde güncellik ilkesinden haberin var mi
Toplam 55 mesaj
123

Çok Yazılan Konular

Derste fotokopi çekmeye tutanak tutulmasıMaaş kira oranı yüzde kaç olmalı?Boşanmadan Dolayı Tayin İsteme HakkındaMEB "Eğitimde Fark Yaratan Öğretmenler"i ağırlayacakÖğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası verildi.Ders programlarının hazırlanmasında öğretmenler arasında ayrımcılıkEskişehir - Banka promosyonu10 yılını dolduran başöğretmenliğe başvurabilmeliOkul idaresi tayin başvuru tarihlerini haber vermedi.Norm fazlası atama

Sözlük

Seni sen yapan kötü huyların 2 eman 2 Epigraf 1 satılık baba 16 yeşaya'nın kehanetleri 3 Eşşek hoşaftan mı yoksa hoş laftan mı ne anlar 1 en çok aklınızda kalan film karesi 7 Burhan Altıntop 6 sarı köpeğin yuvası 1 aldı alacağını uzattı bacağını 1

Son Haberler

Gün sonu döviz kurlarıYunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandıAltının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya gerilediTokat'ta muhtarı öldüren zanlı tutuklandıİYİ Partili Dikbayır, iddiaların soruşturulmasını ve dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması