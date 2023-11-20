Derste fotokopi çekmeye tutanak tutulması

Sınıftaki yazıcıdan çıktı alıyorsunuz diye müdür tutanak mı tuttu? Yav o yazıcı onun için var zaten.

Olay o kadar saçmaki iki ihtimal var. Ya siz olayı eksik yada hatalı anlatıyorsunuz. Yada müdürünüz düpedüz gerizekalı.

Hemen tutanağın örneğini alın, fotokopisini çekin fotoğrafını çekin ve üst amirlere mobbing ve görevi kötüye kullanmaktan şikayet edin.