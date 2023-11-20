Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2023 22:25
derste fotokopi
sınıfta bulunan yazıcıdan dersvsirasinda ders içi etkinlik ve ödev çekmek suçmudur

lutt
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 22:53

kişiye baglı değişir


Unutmasakinevlat
Aday Memur
20 Kasım 2023 22:56
ortaokulda Türkçe dersi sırasında öğrenciler okuma yaparken ödev test ders içi çekerken müdür derste yakaladı ve tutanak tuttu cezası nedir.

difficulties
Şube Müdürü
20 Kasım 2023 23:05

Sınıftaki yazıcıdan çıktı alıyorsunuz diye müdür tutanak mı tuttu? Yav o yazıcı onun için var zaten.

Olay o kadar saçmaki iki ihtimal var. Ya siz olayı eksik yada hatalı anlatıyorsunuz. Yada müdürünüz düpedüz gerizekalı.

Hemen tutanağın örneğini alın, fotokopisini çekin fotoğrafını çekin ve üst amirlere mobbing ve görevi kötüye kullanmaktan şikayet edin.

Unutmasakinevlat, 22 dk. önce
ortaokulda Türkçe dersi sırasında öğrenciler okuma yaparken ödev test ders içi çekerken müdür derste yakaladı ve tutanak tuttu cezası nedir.

Unutmasakinevlat
Aday Memur
20 Kasım 2023 23:08
Hocam ciddi mi diyorsun sınıftaki yazıcıdan ders sırasında ders içi etkinlik fotokopi çekmek yasak değil mi
difficulties, 13 dk. önce

Sınıftaki yazıcıdan çıktı alıyorsunuz diye müdür tutanak mı tuttu? Yav o yazıcı onun için var zaten.

Olay o kadar saçmaki iki ihtimal var. Ya siz olayı eksik yada hatalı anlatıyorsunuz. Yada müdürünüz düpedüz gerizekalı.

Hemen tutanağın örneğini alın, fotokopisini çekin fotoğrafını çekin ve üst amirlere mobbing ve görevi kötüye kullanmaktan şikayet edin.

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