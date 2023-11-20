Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Kasım 2023 23:24
2000 li devrelerim sanırım bu kez oldu bu iş (SGK Genelgesi 2023/26)

genelge askerlik borçlanmasını geri çektiğini dile getiriyor ve memurlar nette 2008 öncesi meslekte olanları kapsadığını söylüyor ..umarım yanlış anlamamışımdır


A.BULAT
Aday Memur
21 Kasım 2023 01:40
Genelgeyi bende okudum ama net birşey anlayamadım özellikle 2008 yılından itibaren ilk kez memur olanlar ibaresi var . İŞALLAH BIZIDE KAPSAR 2003 UZUN VADELI SIGORTA BAŞLANGICIM ÜNIVERSITEYI SAYDIRMISTIM 1997 2001 ARASI
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