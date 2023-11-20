Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2023 23:33
maas zammı neye göre

arkadaslar bazı kişiler ocaktan gelecek zammın kök maasa yansıtalacağını söylüyor yani atıyorum seyyanen verilen 8077 lira düsülüp kalan maas üzerinden hesaplanacağını söylüyorlar ancak yıllar önce gene seyyanen zam verilmis bir sonraki zam onun üzerinden verilmisti sizce nasıl olur bakın ciddi bir soru sordum gecen bir arkadas beni cok ciddiyetsiz bulmustu umarım bu sorumu okuyunca biraz utanmıstır nedamet getirmistir. bakın istersem ciddi soruda sorailiyorum


HA_TA
Müsteşar Yardımcısı
21 Kasım 2023 01:21
Zaten siz de belirmişsiniz atıyorum diye. Evet gerçekten atıyorsunuz.
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