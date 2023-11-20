Maaş zammında seyyanen zammın durumu

Aralık ayı bordrosunda net ödenen maaş miktarı ne ise gelecek zam o miktarın üstüne gelecek. yok 8000 çıkar zam ver sonra 8000 tekrar ekle yok öyle bir şey. o arkadaşa çay ikram et biara

Aralık ayı bordrosunda net ödenen maaş miktarı ne ise gelecek zam o miktarın üstüne gelecek. yok 8000 çıkar zam ver sonra 8000 tekrar ekle yok öyle bir şey. o arkadaşa çay ikram et biara