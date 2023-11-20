Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2023 23:33
Maaş zammında seyyanen zammın durumu

arkadaslar bazı kişiler ocaktan gelecek zammın kök maasa yansıtalacağını söylüyor yani atıyorum seyyanen verilen 8077 lira düsülüp kalan maas üzerinden hesaplanacağını söylüyorlar ancak yıllar önce gene seyyanen zam verilmis bir sonraki zam onun üzerinden verilmisti sizce nasıl olur bakın ciddi bir soru sordum gecen bir arkadas beni cok ciddiyetsiz bulmustu umarım bu sorumu okuyunca biraz utanmıstır nedamet getirmistir. bakın istersem ciddi soruda sorailiyorum


HA_TA
Müsteşar Yardımcısı
21 Kasım 2023 01:21
Zaten siz de belirmişsiniz atıyorum diye. Evet gerçekten atıyorsunuz.

Abıhayat2
Memur
21 Kasım 2023 04:58
Aralık ayı bordrosunda net ödenen maaş miktarı ne ise gelecek zam o miktarın üstüne gelecek. yok 8000 çıkar zam ver sonra 8000 tekrar ekle yok öyle bir şey. o arkadaşa çay ikram et biara

63fenci
Şube Müdürü
21 Kasım 2023 08:09

8000 TL bordroda ilave ödeme olarak görünüyor. Emekli maaşlarını 7500 e tamamlamak için de ilave ödeme yapmışlardı.Kök maaşı 7500 ün altında olanlara temmuzda zam vermediler.8000 TL üzerindeki kısım kadar zam yapılırsa şaşırmam.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
21 Kasım 2023 08:43
şu soruyu hala soran memurlara devlet hiç zam yapmasa bunlar 2 ay anlamazlar. o kadar habersizler özlük haklarından.

masummemur
Aday Memur
21 Kasım 2023 10:36

Allahınızı severseniz, kök maaş nedir ya? memurlu hayatınızda hiç mi bordronuza bakmadınız? orada hangi kalemlerden ödeme alıyorsunuz bi inceleyin, gelir kısmında KÖK diye bir şey yazıyor mu bi bakın...


devrimbesni
Şef
21 Kasım 2023 20:30

ben de sizin gibi düsünüyorum böyle bir şaiya dolasıyor ortalıkta onun icin sordum yıllar önce gene seyyanen verilmis bir sonraki zam verilirken seyyanen verilen zam düsülmemisti bence gene aynısı olur ama dediğim gibi 8077 lira düsülecek diye söyleyenlerde var onun icin sordum

şaşkın tarihçi, Dün
şu soruyu hala soran memurlara devlet hiç zam yapmasa bunlar 2 ay anlamazlar. o kadar habersizler özlük haklarından.
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