Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Kasım 2023 00:07
Maaş 25 k prime esas kazanç 13 k?

Evet başlıktada okuduğunuz gibi arada büyük bir ucurum var. Bir mali müşavir arkadaşa videoyu gösterdigimde bazı ek ödemelerin prime esas kazanca dahil edilmemesi nedeniyle düşük göründüğünü söyledi. Prim düşük olunca emekli maaşı da düşük olacak muhtemelen. 2008 den sonra başlayan memur arkadaşların unvan farketmezsizin zaten hakkı yeniyor ekstra böyle de bir durum var.

Farkeder arkadaşlar mutlaka olmuştur

Bilgi sahibi olanların fikrini yazarsa bilgi edinelim.

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