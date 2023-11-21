KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


21 Kasım 2023 00:37
Pomem 10 bin alım
Pomeme 10 bin kadro ayırmışlar resmi gazetede yayınlandı.

Polis adayı16
Memur
21 Kasım 2023 00:51

Bu alım Polis Özel Harekat alımı olabilir .


magut
Aday Memur
21 Kasım 2023 01:05

çok şükür yakında ilanda gelir


levelup06
Memur
21 Kasım 2023 01:09
Aynen Aralık'ta gelir bu ay gelmezse bile. 5k daha alsalar tadından yenmezdi
magut, 51 dk. önce

çok şükür yakında ilanda gelir


levelup06
Memur
21 Kasım 2023 01:11
Dışarıdan pöh alımı yok artık. Alim olabilir diyorlar ama balon haber yapıyorlar inanma.
Polis adayı16, 1 saat önce

Bu alım Polis Özel Harekat alımı olabilir .


magut
Aday Memur
21 Kasım 2023 01:11

Belki yükseltirler hocam. Benim korkum 2023 yılı için düzenlenen yaş şartını kaldırırlar mı acba diye düşünüyorum 93lüyüm ben.

levelup06, 47 dk. önce
Aynen Aralık'ta gelir bu ay gelmezse bile. 5k daha alsalar tadından yenmezdi

levelup06
Memur
21 Kasım 2023 01:17
İlan gelirse inşallah bakalım ne kriter belirlemişler.
magut, 45 dk. önce

Belki yükseltirler hocam. Benim korkum 2023 yılı için düzenlenen yaş şartını kaldırırlar mı acba diye düşünüyorum 93lüyüm ben.


Polis adayı16
Memur
21 Kasım 2023 01:41

Polis Özel Harekatta çok ihtiyaç varmış polis arkadaşım söyledi bu alım özel harekat alımı olabilir.

levelup06, 45 dk. önce
Dışarıdan pöh alımı yok artık. Alim olabilir diyorlar ama balon haber yapıyorlar inanma.
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Pomem 10 bin alım Psikiyatri geçmişinden dolayı polislikten elenen oldu mu30. dönemdeki gibi fazla alım olur mu sizce yeni dönemde?Skolyoz ve Kifozum Kaç Derecedir?Doğuştan Katarakt engel mi?

Sözlük

napolyon'un şapkası 2 En sevdiğiniz nostalji şarkı sözleri. 1 bende çok büyük hatalar yapma isteği uyandırıyorsun 1 zootopia 1 düzceli mehmet neşet amca 2 yapay zeka 1 grip 1 sigara içmek için bina dışına çıkmak 2 tokatlamak 1 puslu kıtalar atlası 2

Son Haberler

EGM, 10.102 Kadro İhdas EdildiÖzel eğitim alan öğrencilere verilecek eğitimlerde nelere dikkat edilecek?Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik21 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıklarıÖğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması