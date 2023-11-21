Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Kasım 2023 01:35
Büyük süpriz

Cumhurbaşkanımız yeni Polis alımı için EGM' ye 10.000 bin kontejyan tahsis etti bu alım Polis Özel Harekat alımı olur İNŞALLAH


GümüsB29
Şef
21 Kasım 2023 01:41
kardeşim bu kadro ihdası şu an polis okulunda eğitim alanların mesleğe atamasıyla ilgili.. yeni bi alım değil yani olayı çok yanlış anladın

Polis adayı16
Memur
21 Kasım 2023 01:46

Bence sen yanlış anlamışsın pöh alımı mı yoksa düz polis alımı mı bilmiyorum ama Aralık'ta ilan geldiğinde bu arkadaş doğru söylemiş dersin .

GümüsB29, 15 dk. önce
kardeşim bu kadro ihdası şu an polis okulunda eğitim alanların mesleğe atamasıyla ilgili.. yeni bi alım değil yani olayı çok yanlış anladın

GümüsB29
Şef
21 Kasım 2023 01:52
kadro ihdası ne demek onu bi araştır oku demek istediğimi anlayacaksın.
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