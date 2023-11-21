Büyük süpriz

kardeşim bu kadro ihdası şu an polis okulunda eğitim alanların mesleğe atamasıyla ilgili.. yeni bi alım değil yani olayı çok yanlış anladın

kardeşim bu kadro ihdası şu an polis okulunda eğitim alanların mesleğe atamasıyla ilgili.. yeni bi alım değil yani olayı çok yanlış anladın