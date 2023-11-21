Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Kasım 2023 01:47
Polis Meslek Yüksekokulu ve Sağlık

Arkadaşlar geçen yıl msü sınavına girdim fakat 2020 yılında psikiyatrik muayene tanısı ve ilaç gözüktüğü için gitmedim mülakata çünkü engelmiş. Bu yıl PMYO sınavına girmeyi düşünüyorum fakat 2 tane konudan dolayı elenme korkum var.

1 Düz tabanlık, 2 psikiyatrik muayene tanısı. Ayağımda düz tabanlık var dereceleri 15,16 derece fakat elenmekten korkuyorum. 2020 Yılında pskiyatri bana dikkat eksikliği için ilaç verdi 1 kere daha kullanmadım zaten ve bu yıl 2023 ekimde psikiyatriye soru sormaya gittim e-nabızda psikiyatrik muayene tanısı yazıyor. Bu iki sorundan ötürü elenme korkusu içindeyim sınav hiç sorunum değil yani.

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