Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Kasım 2023 07:06
Polis saglik sebebi ile tayin hakkı

sa iyi günler ,babam hasta kemoterapi alıyor ,ilçede yaşıyor ,yaşamış olduğu şehirde tam teşekküllü hastane olmadığı için tedavi sürecinde başka ile sürekli git gel yapiyor ,2 kardeşiz kız kardeşim de bende memleketimize çok uzak illerde görev yapıyoruz ,babamın sağlık durumundan dolayı memleketime tayin istenebildigini duydum ,şartlar oluşup tayinip kabul olduğunda beni ailemin yasadigi ilçeye mi verirler yoksa il merkezine mi?meslekte 8.yilim halen ilk tayin olduğum ilde çalışmaktayim, şark görevi yapmadım ,babamın sağlık durumu sebebi ile tayinim oldugunda,kaç yıl kalabiliyorum.bu konuda aydınlatıcı bilgi sunarsaniz çok menmun olurum şimdiden teşekkürler ederim

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