Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Kasım 2023 09:04
Lojman Başvurusu

İkm olarak şu an güvenlik soruşturması aşamasındayım.Adalet bakanlığının lojmanları olduğunu öğrendim.Atandığım şehirde lojman başvurusunu nasıl yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Konu hakkında bilgili arkadaşların yorumlarına ihtiyacım var

Teşekkürler.


cbedir
Aday Memur
21 Kasım 2023 10:32

Görev yapacağınız kurum belli ise kurumda göreve başlayınca dilekçe ile talepte bulunacaksınız. Eğer ki lojman uygunluğu varsa verirler, ancak kiraların yüksekliği sebebiyle %99 ihtimalle lojman sırasına girersiniz.

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