Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Kasım 2023 09:35
Sözleşmeli Personel Hizmeti Hk.
iyi günler, 3+1 sistemine kadroya geçtiğimde yaptığım sözleşmeli hizmet kadrolu yapmış gibi sayılacak mı kısaca kadroya geçtiğimde hizmetim 4 yıl mı olacak yoksa sil baştan mı?

C.dem
Aday Memur
21 Kasım 2023 09:49
hizmetin 4 yıl olacak.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözleşme feshiKadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.4/b sözleşmeli yerleştim fakat işi bilmiyorum?Hizmet BirleştirmeKadroludan sözleşmeliye geçişKadrolu memurken aynı ünvan ile sözleşmeli memura geçişSeçim nedeniyle kadroya gecenlerSözleşme feshi ile atananlar veya bekleyenlerSözleşmeli Personel Hizmeti Hk.

Sözlük

kendinle evli olsan boşanma nedenin ne olurdu 1 En sevdiğiniz nostalji şarkı sözleri. 1 bende çok büyük hatalar yapma isteği uyandırıyorsun 1 taun 1 sigara içmek için bina dışına çıkmak 2 buluşmaya geç kalan kadın 5 Jouska 1 şeşhane 1 eşini aldatmak 5 tarafını seç 1

Son Haberler

Deprem unutuldu: Yapı testlerine 'sıfır' talepBakan Yılmaz Tunç: Anayasanın yenilenmesi elzemdirYunanistan'a kaçarken yakalanan 10 FETÖ üyesi tutuklandıDolar ve avro tarihi zirvesini yenilediİstanbul'da DHKP/C operasyonu: 23 gözaltı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması