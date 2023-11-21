Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Kasım 2023 09:44
Hayat sigortası - vergi iadesi

Merhaba, hayat sigortası yaptırdım. sigortacı aylık 600 tl vergi iadesi alabileceğimi söyledi. Öğretmenler için de geçerliymiş müdür yardımcımın bir bilgisi yok bu konuda bilgisi olan varsa nasıl bir yol izlemeliyim?


şanlı0788
Şef
21 Kasım 2023 10:42
evet hocam alabiliyorsunuz. sağlık sigortası, hayat sigortası gibi kişisel sigortalardan iade alınıyor. sigorta poliçeniz ve ödemenizi gösteren dekontu dilekçeyle idarenize verin onlar da ilçeye gönderiyor. iadeniz yapılır.

Bibakim
Memur
21 Kasım 2023 14:55

Teşekkür ederim

şanlı0788, Dün
evet hocam alabiliyorsunuz. sağlık sigortası, hayat sigortası gibi kişisel sigortalardan iade alınıyor. sigorta poliçeniz ve ödemenizi gösteren dekontu dilekçeyle idarenize verin onlar da ilçeye gönderiyor. iadeniz yapılır.

cemol
Genel Müdür
21 Kasım 2023 16:17

hayat sigorta gideriniz kaç tl ve 600tl alacaksınız bu sabitmi biraz anlatabilirmisiniz


Bibakim
Memur
21 Kasım 2023 17:41

Ben de net bir bilgiye sahip değilim. Dolara endeksli olarak yeni başladım. Bankacı 600 tl civarında vergi iadesi alabileceğimi söyledi yoksa bu durumu ben de bilmiyordum

cemol, Dün

hayat sigorta gideriniz kaç tl ve 600tl alacaksınız bu sabitmi biraz anlatabilirmisiniz


şanlı0788
Şef
21 Kasım 2023 20:50
sabit değil hocam. Belli bir yüzdesi var. sanırım poliçe bedelinin %15 i oranında vergi iadesi alınıyor.
cemol, Dün

hayat sigorta gideriniz kaç tl ve 600tl alacaksınız bu sabitmi biraz anlatabilirmisiniz

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